Uomini e Donne, che fine ha fatto Barbara De Santi? I fan preoccupati per la dama del trono over

Barbara De Santi, dama doc del trono over di Uomini e Donne, da settimane è sparita da social: che fine ha fatto? La preoccupazione dei fans.

Da settimane Barbara De Santi non appare sui social, un’assenza che ha allertato l’attenzione dei fans che sono preoccupati per lei. La dama storica del trono over di Uomini e Donne è un volto molto amato del daytime di Maria De Filippi, la sua presenza nel programma alternata da periodi di lontananza, è sempre stata accolta in modo positivo dal pubblico. Inoltre l’ha resa un personaggio social con diversi followers, che non mancano di apprezzare le sue condivisioni.

Presente nell’ultima stagione del trono over, Barbara dopo una serie di esitazioni ha accettato di lasciare il programma con Ruggiero. Il cavaliere sin da subito le ha manifestato il suo interesse verso la dama e l’ha corteggiata per diverse puntate. I due sono usciti insieme dal programma e hanno reso pubblica la loro storia. La De Santi ha condiviso diversi scatti con il cavaliere, ha pubblicato foto e video che li ritraggono insieme e in più occasioni si è detta molto coinvolta:

“Mi sono fidata del mio cuore e delle emozioni che provavo. Nonostante non sapessi ancora praticamente nulla di lui, dopo soli sei giorni ho deciso di lasciare Uomini e donne. Mi ha conquistata con la sua semplicità, con il suo essere solare e sorridente. Passiamo ore a chiacchierare. Lui vive a Taranto, però anche quando siamo lontani è sempre presente con telefonate e videochiamate”, ha recentemente dichiarato in un’intervista rilasciata a Nuovo tv. La dama ha anche parlato dei suoi precedenti flirt: “Le storie precedenti sono durate poco perché i miei partner avevano sempre altre priorità. Incontrare Ruggiero è stato un miracolo”.

Barbara e Ruggiero e l’addio improvviso: i rumors

L’ex dama e Ruggiero sono poi scomparsi dai social, non hanno parlato di un presunto addio, ma a quanto pare l’idillio si è interrotto. E se l’ex cavaliere nei giorni scorsi ha pubblicato qualcosa che sembrava riferirsi alla maestra, Barbara ha posto l’assoluto silenzio in rete. Inizialmente si è pensato che l’ex dama fosse impegnata con la sorella, lei stessa ha rivelato che non stava bene, ma poi c’è chi ha insinuato che la scelta di non apparire sia una sorta di strategia per creare hype e interesse nei suoi confronti.

Nonostante i rumors su di lei, per ora Barbara De Santi ha scelto di non rilasciare dichiarazioni e gli ultimi post visibili suo suo profilo risalgono a qualche settimana fa. In molti si aspettano di rivederla a Uomini e Donne, potrebbe tornare nel parterre femminile del trono over per la terza volta. Certo è anche se scegliesse di non rimanere, potrebbe presenziare alle prime puntate per parlare dei suoi attuali rapporti con Ruggiero.

Barbara De Santi, breve ritorno sui social

L’assenza dai social di Barbara De Santi è stata interrotta solo da una breve apparizione. Nelle scorse settimane la dama ha aggiornato i fans sulle condizioni di salute della sorella: “Grazie alle vostre preghiere e alla vostra energia…mia sorella da ieri ha avuto qualche leggero miglioramento”. La donna è stata coinvolta in una grave incidente stradale.

In questo momento difficile Barbara ha avuto al suo fianco Anna Luisa Monti, ex dama anche lei conosciuta a Uomini e Donne. Le due hanno creato un legame speciale, e una volta lasciato il programma sono diventate molto amiche. Anna Luisa ha lasciato il trono over insieme a Salvio, con cui sta facendo progetti di vita a lungo termine.