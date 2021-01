Curioso episodio nella puntata di oggi, giovedì 21 gennaio 2021, di Uomini e donne. È accaduto mentre parlava, al centro dello studio, Gianluca, un nuovo corteggiatore della ormai mitologica Gemma Galgani. Il signore, infatti, stava raccontando di quando si recò in una chiesa in Albania per pregare affinché andasse bene l’intervento di chirurgia estetica a cui si sottopose la dama del trono over nel programma Selfie.

Gianluca, ad un certo punto, ha detto:

Mi sono fermato in una chiesa a pregare ce ti andasse bene l’intervento, quando sei stata in quel programma, il problema dei denti nel programma (omissis).

In fase di montaggio, il programma condotto da Maria De Filippi ha silenziato la parte finale della frase, che così il pubblico a casa non ha potuto sentire. Sui social (qui sotto vi segnaliamo il tweet del collega di Tv Sorrisi e Canzoni Alessandro Alicandri) c’è chi sostiene – in base al labiale – che fosse “della d’Urso“.

Ma è vero che ha detto che Selfie era un programma della d'Urso e hanno tolto l'audio? #uominiedonne — Alessandro Alicandri (@vivonelkaos) January 21, 2021

Se davvero le cose fossero andate così (ed effettivamente dalle immagini così sembrerebbe – peraltro non si capirebbe l’esigenza di Uomini e donne di silenziare altre parole in quel contesto), la domanda sorgerebbe spontanea: perché? Cioè, a cosa sarebbe dovuta la curiosa scelta di ‘censura’ praticata dal dating show di Canale 5?

Forse una semplice ‘correzione’ nel merito di quanto espresso dal cavaliere, ignaro del fatto che a condurre Selfie, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, fosse Simona Ventura e non, come da lui erroneamente (forse) detto, Barbara d’Urso?

Forse una mossa preventiva per evitare incidenti diplomatici con Simona Ventura e Barbara d’Urso, tra le quali non scorrerebbe buon sangue? O forse per aggirare eventuali problemi nello ‘spogliatoio’ di Canale 5, con la d’Urso che avrebbe magari (ma figurarsi, è una ipotesi lontanissima dalla realtà delle cose) potuto non gradire di essere associata a quel programma (non esattamente indimenticabile) guidato da SuperSimo? Per non dire dei rumors (non confermati) che da qualche tempo raccontano di un rapporto, quello tra De Filippi e d’Urso, che non sarebbe esente da tensioni più o meno trascurabili.

In attesa delle risposte (aspetta e spera!), ecco il video della scena. Giudicate voi!