Uomini e Donne, la sorella di Elisabetta Franchi: “Se esco con uomo non vado in una pizzeria d’asporto” (video)

Non è andata a buon fine la conoscenza tra Catia Franchi, sorella della stilista Elisabetta e Biagio Di Maro. Durante l’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, la donna, a centro studio, ha confessato di non aver particolarmente gradito il trattamento (a suo dire poco galante) del cavaliere nei suoi confronti. Il protagonista del programma di Maria De Filippi ha barattato il tanto agognato sushi con una pizza da asporto (Qui, il video):

Ho accettato. Però non può essere il mio uomo. Siamo diversi. Ci siamo sentiti telefonicamente una settimana. Parlavamo delle mozzarelle. Mi sarei aspettata che fossi venuto su per portarmene una. E’ una sciocchezza. Io, sinceramente, ti avrei portato una scatola di mozzarella per come sono fatta io.

Catia, in fase di corteggiamento, avrebbe preferito un posto più ‘impegnativo’ per passare una piacevole serata:

Ci sono uscita giovedì sera. Mi ha invitata in hotel a fare l’aperitivo e la cena in hotel. Non è che voglio fare la stragnocca, ma non puoi invitarmi nel ristorante di un hotel dove ci sono tre mummie. Non era un ristorante vivo, dove c’era della gente. Il giorno dopo, mi hai promesso di andare a mangiare il sushi. E dove mi hai portato? Mi hai portato in una pizzeria d’asporto, non c’erano nemmeno le forchette. Tu cambi idea perché non vuoi spendere. Se esco con un uomo non vado in una pizzeria da asporto. Tu vuoi apparire quello che non sei.