Lo sapevamo dal 12 marzo scorso, ma la scelta di Brando l’abbiamo potuta vedere solo nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi (qui seguita dal nostro Fabio Morasca). Il tronista conclude un travagliato trono con la scelta ricaduta su Raffaella, a discapito di Beatriz che non ha visto coronare il sogno di trovare l’uomo della sua vita dopo due anni e mezzo in cui ha voluto rimettere in gioco i suoi sentimenti.

Uomini e Donne: la ‘non scelta’ di Brando

Qualche puntata fa Brando aveva commesso un inciampo clamoroso chiamando le ragazze per una scelta che poi, improvvisamente, non è avvenuta in seguito ad una decisione del ragazzo improvvisamente ritrovatosi insicuro.

Le reazioni non son tardate ad arrivare, la rabbia delle due ragazze – parecchio sofferenti per i lunghi tempi di Brando – è tornata a farsi sentire e le tensioni in studio non sono mancate. I nodi al pettine non potevano essere sciolti nonostante il vestito buono, per questo il ragazzo ha voluto prendersi ancora del tempo in barba a qualsiasi lamentela.

Brando sceglie Raffaella: “Sei la mia scelta fatta col cuore”

Veniamo dunque alla scelta. Brando chiama Raffaella in studio, arriva dopo Beatriz:

“È stato un percorso strano. Inizialmente, non ti avevo guardata. Mi sono dato una possibilità e mi sei piaciuta caratterialmente. Da lì, è cominciato tutto. È stato un percorso lungo e difficile per me. Sei stata parte integrante di questo mio miglioramento. Ci siamo scoperti sempre di più e ci siamo sempre più lasciati andare. Mi sono raccontato e non è cosa da poco per me. La nostra intesa è cresciuta sempre di più, anche durante le litigate. È stato un percorso davvero intenso. Non sei la mia scelta razionale, sei la mia scelta fatta col cuore!“

“Sei la mia scelta fatta con il cuore!” Brando sceglie Raffaella! #UominieDonne ❤️ pic.twitter.com/PBzRdBpOZL — mich3le_almav3ra (@Mich3leA) March 26, 2024

Scende la pioggia di petali rossi mentre Raffaella non regge alla commozione mentre balla un brano dei Modà. In studio parte del pubblico e degli over applaude alla scelta di Brando. “L’ho sempre percepito sincero – afferma lei – ma avevo paura di ammetterlo perché sono pessimista“.

Brando non sceglie Beatriz: “I momenti no mi ha hanno distaccato tanto”

Chi è meno felice è sicuramente Beatriz, vista rifiutata dopo due anni e mezzo in cui ha riprovato a mettere in gioco i suoi sentimenti per un ragazzo. Chiamata per prima da Brando davanti ad una Tina Cipollari già convinta della sua intuizione (chi viene chiamata per prima, solitamente non è la ragazza scelta).

Beatriz è apparsa da subito rassegnata al sogno infranto:

Brando: “È stato un percorso lungo, a tratti faticoso ma allo stesso tempo bello, istintivo. Sei la prima che avevo notato, la prima che ho portato in esterna. Durante la conoscenza, ci sono state tante interferenze caratteriali, abbiamo avuto tanti momenti no. Questi momenti no mi hanno distaccato tanto. Quella complicità iniziale non è più tornata. Ma ti voglio bene e sei stata fondamentale per me. Sei molto meglio di quello che hai tirato fuori qui. Sei bellissima e spero che riuscirai a trovare una persona come tu hai descritto me. Non sei tu la mia scelta“.

Beatriz non è la scelta di Brando! #UominieDonne pic.twitter.com/bUkNOluMPg — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 26, 2024

Le lacrime di Beatriz sono ben visibili sul suo volto, con la voce rotta riesce a dire: “L’avevo intuito. Nonostante tutto, ti ringrazio. Mi ha fatto riprovare i sentimenti di cui avevo paura. Dopo due anni e mezzo, sono riuscita a sentire qualcosa per qualcuno. Dopo quest’esperienza, non mi precluderò più l’opportunità di conoscere qualcuno“.