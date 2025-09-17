Uomini e Donne, Barbara torna al trono over: l’ex Ruggiero fuori controllo, il gesto del cavaliere

Barbara De Santi è tra le protagoniste del trono over di Uomini e Donne: la dama è tornata, mentre l’ex Ruggiero è fuori controllo, il gesto del cavaliere.

Nei giorni scorsi si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, e secondo quanto diffuso in rete non sono mancati i colpi di scena. Il daytime tornerà in onda la prossima settimana, ma gli spoiler rivelano che in studio gli animi sono già caldi sia al trono over che quello classico. Intanto alla fine della puntata speciale di Temptation Island e poi, e poi…è stato rivelato il nome del terzo tronista: Rosario dopo la fine della storia con Lucia ha accettato l’ambita sedia rossa ed è pronto a mettersi in discussione sentimentalmente. I rumors parlano soprattutto di Barbara De Santi, la dama sarà ancora una volta tra le protagoniste del parterre femminile e dopo un’estate difficile è pronta a trovare la sua anima gemella.

Alla fine della scorsa stagione Barbara ha lasciato il trono con Ruggiero, il cavaliere si è subito dichiarato ed è riuscito ad avere la sua attenzione fino a convincerla a lasciare il programma insieme. In seguito i due sono apparsi sui social e hanno condiviso i loro momenti di gioia, poi c’è stato un arresto e si sono detti addio. La relazione si è conclusa: Barbara ha scelto il silenzio e ha evitato di alimentare le polemiche, mentre Ruggiero ha più volte rivelato di provare ancora qualcosa per la dama.

Dopo un periodo lontani Barbara e Ruggiero hanno avuto un confronto proprio nello studio di Uomini e Donne. Poco prima di recarsi a Roma, l’ex cavaliere ha rivelato di essere prossimo a fare 500 km per raggiungere una meta misteriosa. D’Andrea ha poi parlato di felicità: “Andiamoci a fare questi 500 km, ricordatevi che la felicità non si deve rincorrere, arriva quando meno te l’aspetti”. Oggi è certo che la destinazione a cui alludeva era Roma. L’esperto tv Lorenzo Pugnaloni ha infatti condiviso le anticipazioni della registrazione dell’ultima puntata e ha confermato la presenza in studio dei due over.

Barbara De Santi e Ruggiero: nessuna possibile reunion…per ora

Barbara De Santi e Ruggiero hanno avrebbero avuto un vivace confronto nello studio di Maria De Filippi. La coppia non ha superato le divergenze e a quanto pare per il momento i due non hanno nessuna intenzione di tornare insieme. Ruggiero ha poi spiegato come mai non ha sostenuto Barbara dopo l’incidente della sorella. L’ex cavaliere ha confessato d’aver vissuto un dolore simile: ha perso il fratello e il nipote nel giro di pochi mesi e questo ha causato in lui un blocco.

Oggi non è ancora in grado di sostenere chi affronta situazioni difficili, sa di non essere d’aiuto e questo lo porta a scappare. Ruggiero ha però ribadito di essere sempre stato sincero e di aver sperato, in più occasioni, di riavvicinarsi alla De Santi. La dama tuttavia oggi non ha nessuna intenzione di riprovarci. Anzi ha deciso di rimanere a Uomini e Donne e di darsi una nuova possibilità.

Ruggiero lascia Uomini e Donne

L’ex cavaliere ha deciso di lasciare Uomini e Donne, non rimarrà nel parterre maschile del trono over perché in questo momento non è aperto ad una nuova relazione. Il confronto tra i due anta ha emozionato i presenti e ha rivelato che sia Barbara che Ruggiero erano molto presi l’uno dall’altra, ma alcuni eventi esterni hanno condizionato il loro vissuto insieme.

Per ora non torneranno insieme, e Ruggiero non sarà presente alle prossime registrazioni, ma non è escluso che nei prossimi mesi qualcosa possa cambiare. D’Andrea potrebbe tornare alla carica e tornare a corteggiare la maestra, che nonostante la sua consolidata presenza a Uomini e Donne è ancora single.