Uomini e Donne, Barbara De Santi si rifà viva: le condizioni della sorella dopo l’incidente, gli aggiornamenti

I fan hanno seguito con attenzione e preoccupazione l’evolversi della vicenda familiare, offrendo sostegno e messaggi di affetto. Tuttavia, la dama ha successivamente interrotto ogni forma di comunicazione, dando vita a un silenzio che ha pesato profondamente, alimentando timori e incertezze tra i suoi sostenitori.

Il video della dama del trono over

Solo oggi, domenica 24 agosto, la dama ha scelto di rompere il silenzio e di aggiornare sulle condizioni di salute della sorella: “Finalmente posso augurarvi un buongiorno con il sorriso, perchè mia sorella è migliorata tantissimo. La strada è ancora molto lunga ma diciamo che la fase critica è passata. Colgo l’occasione per ringraziare tutti voi dell’interesse che avete sempre dimostrato in questi quasi tre mesi. Ringrazio tutto il personale medico e infermieristico dell’ospedale Borgo Trento di Verona, stanno facendo di tutto per lei. Che dire? E’ successo il miracolo”.

L’addio a Ruggiero

Barbara De Santi aveva lasciato il parterre di Uomini e Donne nella scorsa stagione insieme al cavaliere pugliese Ruggiero, con il quale sembrava aver trovato un nuovo equilibrio sentimentale. I due erano anche tornati in studio qualche mese dopo per raccontare l’evoluzione della loro relazione, apparendo uniti e innamorati. Tuttavia, la storia è giunta al capolinea. La coppia si è separata e, al momento, le motivazioni della rottura non sono state rese pubbliche.