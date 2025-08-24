Uomini e Donne, Barbara De Santi si rifà viva: le condizioni della sorella dopo l’incidente, gli aggiornamenti
Dopo mesi di silenzio la dama del trono over Barbara De Santi torna sui social e dà aggiornamenti sullo stato di salute della sorella, coinvolta in un gravissimo incidente stradale.
Ha destato preoccupazione tra i fan la lunga assenza dai social di Barbara De Santi, storica dama del Trono Over di Uomini e Donne. Nota per la sua presenza costante online dopo l’addio al programma, la De Santi non si è fatta più vedere da diversi mesi, suscitando timori soprattutto a seguito del doloroso annuncio che ha coinvolto sua sorella.
L’indicente gravissimo della sorella di Barbara De Santi
È stata la storica protagonista del dating show di Maria De Filippi a rompere il silenzio lo scorso giugno, aggiornando i suoi follower con un toccante video. Barbara De Santi ha raccontato del gravissimo incidente che ha coinvolto la sorella, svelando gli interventi chirurgici cui quest’ultima è stata sottoposta. Nel messaggio ha anche chiesto ai suoi fan di starle vicini e di offrirle supporto in questo difficile momento.