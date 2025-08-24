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Uomini e Donne, Barbara De Santi si rifà viva: le condizioni della sorella dopo l’incidente, gli aggiornamenti

Dopo mesi di silenzio la dama del trono over Barbara De Santi torna sui social e dà aggiornamenti sullo stato di salute della sorella, coinvolta in un gravissimo incidente stradale.

di Giuliana Marra
Uomini e Donne, Barbara De Santi si rifà viva: le condizioni della sorella dopo l’incidente, gli aggiornamenti
24 Agosto 2025 13:06

Ha destato preoccupazione tra i fan la lunga assenza dai social di Barbara De Santi, storica dama del Trono Over di Uomini e Donne. Nota per la sua presenza costante online dopo l’addio al programma, la De Santi non si è fatta più vedere da diversi mesi, suscitando timori soprattutto a seguito del doloroso annuncio che ha coinvolto sua sorella.

L’indicente gravissimo della sorella di Barbara De Santi

È stata la storica protagonista del dating show di Maria De Filippi a rompere il silenzio lo scorso giugno, aggiornando i suoi follower con un toccante video. Barbara De Santi ha raccontato del gravissimo incidente che ha coinvolto la sorella, svelando gli interventi chirurgici cui quest’ultima è stata sottoposta. Nel messaggio ha anche chiesto ai suoi fan di starle vicini e di offrirle supporto in questo difficile momento.

I fan hanno seguito con attenzione e preoccupazione l’evolversi della vicenda familiare, offrendo sostegno e messaggi di affetto. Tuttavia, la dama ha successivamente interrotto ogni forma di comunicazione, dando vita a un silenzio che ha pesato profondamente, alimentando timori e incertezze tra i suoi sostenitori.

Il video della dama del trono over

Solo oggi, domenica 24 agosto, la dama ha scelto di rompere il silenzio e di aggiornare sulle condizioni di salute della sorella: “Finalmente posso augurarvi un buongiorno con il sorriso, perchè mia sorella è migliorata tantissimo. La strada è ancora molto lunga ma diciamo che la fase critica è passata. Colgo l’occasione per ringraziare tutti voi dell’interesse che avete sempre dimostrato in questi quasi tre mesi. Ringrazio tutto il personale medico e infermieristico dell’ospedale Borgo Trento di Verona, stanno facendo di tutto per lei. Che dire? E’ successo il miracolo”.

L’addio a Ruggiero

Barbara De Santi aveva lasciato il parterre di Uomini e Donne nella scorsa stagione insieme al cavaliere pugliese Ruggiero, con il quale sembrava aver trovato un nuovo equilibrio sentimentale. I due erano anche tornati in studio qualche mese dopo per raccontare l’evoluzione della loro relazione, apparendo uniti e innamorati. Tuttavia, la storia è giunta al capolinea. La coppia si è separata e, al momento, le motivazioni della rottura non sono state rese pubbliche.

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