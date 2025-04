Armando Incarnato ha fatto il ritorno al Trono Over di Uomini e Donne dopo essere andato via all’improvviso.

Uomini e Donne, Armando torna al trono over: perché era andato via

In questi giorni sta succedendo di tutto nello studio del famoso dating show di Maria De Filippi. In primis tutta l’attenzione è rivolta soprattutto al trono di Gianmarco Steri, che deve ben presto decidere tra le sue tre corteggiatrici Nadia, Cristina e Francesca. Con loro ci sono state delle esterne molto intense, ma anche dei percorsi fatti di alti e bassi. Con qualcuna è anche scattato un bacio, che non è però servito a chiarire le idee del giovane, che è ancora indeciso sul da farsi. Nel frattempo, il web si sta dividendo in due scuole di pensiero, e i fan non vedono l’ora di scoprire chi sarà la sua scelta.

Di certo, non passerà inosservato quello che succederà ben presto nel Trono Over, dato che pare sia tornato in studio l’amatissimo Armando Incarnato.

Armando torna a Uomini e Donne

Durante la registrazione di lunedì 31 marzo, è successo un vero colpo di scena, com’è stato svelato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Il pubblico potrà vedere la puntata molto presto, ma già si sa che è arrivato in studio un ex protagonista molto amato del programma. Si tratta proprio di Armando, che sarebbe appunto tornato nel parterre Over dopo una lunga assenza. Secondo quanto detto dalle indiscrezioni, il cavaliere ha fatto ritorno agli Elios durante le ultime riprese, al fine di rimettersi in gioco per un’altra volta e di incontrare finalmente la sua anima gemella.

Al momento non ci sono molti dettagli su quello che è successo e sulle parole dette da Incarnato durante la puntata, ma quel che è certo è che è tornato nel cast dello stesso programma che lo ha reso famoso anni fa. D’altronde, è apparso pochissime volte durante l’edizione 2024/2025 di Uomini e Donne: ha partecipato a qualche puntata nel mese di settembre, e poi è sparito dal parterre misteriosamente. Armando era andato via dal programma perché si era detto stanco delle continue liti in studio e delle accuse social, e ha voluto ritirarsi a vita privata restando per un po’ lontano dai riflettori.

C’è da dire inoltre che lo scorso autunno la redazione di Uomini e Donne non aveva riconfermato alcune dame e alcuni cavalieri: oltre Armando, ad andare via dallo studio erano state anche Aurora e Cristina. Le voci dicono intanto che Incarnato potrebbe restare nel programma fino alla fine di questa edizione, che vedrà appunto concludersi verso la metà di maggio.

Tutte le anticipazioni di Uomini e Donne

Nel corso della puntata registrata lunedì 31 marzo, Maria De Filippi ha dedicato spazio al tronista Gianmarco e agli scontri che ha avuto con due corteggiatrici. Pare infatti che il ragazzo si sia lamentato del fatto che Francesca e Cristina non abbiano avuto una reazione al bacio che ha dato a Nadia, ed è per questo che entrambe sarebbero state messe da lui in discussione per via di un mancato interesse nei suoi confronti. Per il momento, Steri ha portato in esterna Nadia e con lei c’è stato un altro bacio.