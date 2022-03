Uomini e Donne, Armando avverte Ida: “Alessandro ti sta utilizzando” (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, in onda oggi 24 marzo 2022, Armando Incarnato si è scontrato duramente con Alessandro Vicinanza corteggiatore di Ida Platano. Lo storico cavaliere del trono over ha accusato il giovane imprenditore salernitano di aver sfruttato la relazione con la dama per aumentare visibilità sui social e trarne un profitto economico (Qui, il video):

Hai bisogno di più tempo per portare avanti la tua idea, prendere la visibilità, per postare i brand sui social? E’ bello fare le foto nei camerini di Uomini e Donne e postare le foto di un brand. Se non scendevi per Ida ma i follower quando li prendevi. Scendete da casa e volete diventare personaggi sui personaggi. Gli serve più tempo per crescere. Ti sta utilizzando.

L’acceso confronto tra Armando e Alessandro ha suscitato la reazione di Tina Cipollari che non ha particolarmente gradito il ragionamento del veterano della trasmissione di Maria De Filippi:

Ida su Instagram è seguita da oltre 600 mila followers. Se inizi una relazione con lei, nel breve periodo, ti ritrovi in un numero abbastanza elevato che ti può servire per fare altro.

L’opinionista della trasmissione di Canale 5, poi, si è scagliata anche contro Ida, rea, a suo dire di non aver preso le parti dell’uomo a cui, qualche registrazione prima, aveva professato il proprio incondizionato amore.