Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, martedì 31 gennaio 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come sempre, su Canale 5 per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri un colpo di scena ha lasciato tutti di stucco. Il cavaliere Claudio, che intanto si stava sentendo con Gemma, Gabriella e Michela ha messo gli occhi persino su Tina Cipollari. L’uomo si è scambiato qualche sguardo con l’opinionista che lo trova un bell’uomo con cui poter pure uscire. I due hanno persino ballato insieme davanti all’incredulità di Maria de Filippi e Gianni Sperti che hanno qualche dubbio sul reale interesse di Tina per Claudio.

Chi invece non sta vivendo bei momenti è la coppia formata da Riccardo e Gloria che sembra nuovamente in bilico dopo un’apparente ritorno di fiamma.

Uomini e Donne, puntata 31 gennaio 2023: anticipazioni

Gli strascichi della lite tra Riccardo e Gloria continueranno a tenere banco al centro dello studio. Ma sarà anche il momento di vedere quali risvolti prenderà il trono di Lavinia, interrotto qualche giorno fa in un pieno di tensioni con i due Alessio. Una situazione molto analoga anche per Federico che si è trovato in cattive acque con Alice e Carola.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.