Uomini e Donne anticipazioni: torna il trono gay?

Torna il trono gay nell’edizione 2024 – 2025 di Uomini e Donne? Aperti i casting per scegliere i/le nuovi/e tronisti/e: ecco come partecipare

A meno di un mese dall’inizio delle registrazioni delle nuove puntate di ‘Uomini e Donne’, filtrano le prime anticipazioni su quello che potrebbe accadere alla ripresa del programma.

Amedeo Venza ha ipotizzato che, a settembre, dopo un lungo stop, dovrebbe tornare il trono gay. Secondo l’influencer, in questi giorni, sarebbero iniziati i casting per reclutare i nuovi o le nuove protagonisti/e del trono.

L’ultima volta è accaduto nell’edizione 2017 – 2018 quando Alex Migliorini scelse Alessandro d’Amico. L’anno prima, toccò a Claudio Sona trovare il compagno della vita uscendo da ‘Uomini e Donne’ con Mario Serpa. Entrambe le relazioni, però, sono durate poco tempo.

In queste settimane, sul web, sono circolate alcuni rumours che accrescono l’attesa dei fedelissimi spettatori: come il ritorno di Ida Platano per tentare, ancora una volta, di trovare l’anima gemella. Con il possibile ingresso di Mario Cusitore nel parterre maschile. O ancora l’addio di Alessandro Rausa, il simpatico nonnino di 93 anni che, lo scorso anno, si è innamorato di Maria Teresa Paniccia.

E, perché, nella fanta tv di metà estate, negare ad un ex partecipante di ‘Temptation Island’ (tra ex fidanzati, ex fidanzati, tentatori e tentatrici) di sbarcare sul trono più ambito della tv italiana.

Come partecipare ai casting del trono gay di Uomini e Donne?

Gli/le aspiranti tronisti/e e i/le corteggiatori/rici del trono gay si possono candidare recandosi sul sito di Wittytv, nella sezione casting, compilando il form di presentazione con i propri dati, nome, cognome, luogo e data di nascita, sess0, codice fiscale, residenza, domicilio, social, mail, numero di telefono, titolo di studio. E’ obbligatorio inserire anche una propria foto.

Dove si fanno i provini per Uomini e Donne?

Per prendere parte ad un provino con gli autori del programma, bisogna recarsi a Roma presso gli studi Titanus Elios di Via Tiburtina 1361. Durante l’anno, però, si possono sostenere anche dei casting itineranti in giro per l’Italia.