Uomini e Donne anticipazioni: ritorna Mario Lenti, Cinzia in alto mare, lite furiosa in studio

Colpi di scena, tensioni e chiarimenti inaspettati hanno caratterizzato l’ultima registrazione di Uomini e Donne, andata in scena martedì 5 maggio, come riportato dal giornalista Lorenzo Pugnaloni. Il dating show di Maria De Filippi continua a regalare dinamiche intense, tenendo il pubblico incollato alle vicende sia del trono over che di quello classico.

Il colpo di scena al trono over: torna Mario Lenti, Cinzia crolla

La parte dedicata al trono over si è aperta con il rientro in studio del cavaliere Mario Lenti, una vecchia conoscenza (ex di Gemma Galgani) del programma che ha subito riacceso i riflettori sulla sua frequentazione con Magda Catozzi.

Non è andata altrettanto bene a Cinzia Paolini, rimasta delusa dalla totale assenza di Marco, il quale ha preferito non presentarsi agli studi forse per evitare le ultime segnalazioni sul suo conto. A complicare ulteriormente il quadro ci ha pensato Michele, che ha deciso di troncare di netto i rapporti con le due dame che stava conoscendo, mentre al centro dell’attenzione è finita la lite furibonda tra Barbara De Santi e Massimo. Quest’ultimo ha fatto un passo indietro, rinfacciando alla donna un atteggiamento troppo polemico che renderebbe la frequentazione insostenibile.

Come procede il trono di Ciro Solimeno

Le cose non sono state più tranquille nel trono classico, dove le attenzioni si sono concentrate sulle scelte di Ciro Solimeno. Il tronista ha avuto un confronto molto intimo con Elisa Leonardi, nato durante l’esterna in cui l’aveva accusata di essere stata troppo distratta dal contesto anziché concentrarsi su di loro. Davanti alle telecamere, la ragazza si è lasciata andare a un momento di grande fragilità, ammettendo di temere di perderlo, tanto da far vivere al tronista un momento di forte malinconia.

Una volta rientrati in studio, però, il clima si è fatto più teso. Elisa ha rivelato di non sentirsi la futura scelta, convinta che Ciro finirà per seguire la ragione piuttosto che il sentimento. Il tronista ha cercato di placare gli animi, ribadendo di voler ascoltare solo il proprio istinto.

Messo alle strette da Maria De Filippi, ha fatto il nome di Martina Calabrò per la prossima esterna. A sparigliare le carte, però, è arrivato un ballo a sorpresa proprio con Elisa, un gesto che ha spiazzato tutti in studio e ha lasciato intendere che i giochi siano ancora del tutto aperti.