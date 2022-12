Venerdì 9 dicembre 2022, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, con le puntate in questione che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, iniziando dal Trono Classico, si è parlato solamente di Fede, di ritorno nel programma dopo essere risultato positivo al COVID-19. Il tronista ha realizzato un’esterna con Vincenza, molto apprezzata in studio. L’esterna ha provocato una discussione tra Fede ed Elena.

Uomini e Donne: anticipazioni Trono Over

Per quanto riguarda il Trono Over, invece, si è parlato di Riccardo. L’ex compagno di Ida è andato a trovare Gloria sotto casa sua ma la dama si è rifiutata di incontrarlo, utilizzando un impegno personale come scusa.

Gemma, invece, ha ballato con un nuovo cavaliere di nome Alessandro che ha solamente 52 anni.

Pinuccia, invece, era assente e, stando alle anticipazioni, la sua presenza non è prevista neanche per le prossime registrazioni, per volere di Maria De Filippi, che si sarebbe arrabbiata con la dama di Vigevano a causa di alcuni suoi comportamenti tenuti all’indirizzo di Alessandro, il cavaliere di 92 anni che ha frequentato nella scorsa edizione.

Già in quest’edizione, come ricordiamo, è andata in onda una discussione tra la conduttrice e Pinuccia per lo stesso identico motivo.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5, ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming su Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni giorno, a partire dalle ore 20 circa.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Altri contenuti riguardanti il programma, infine, sono disponibili sempre su Witty Tv.