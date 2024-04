Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 8 aprile 2024: Ida non crede a Mario, primo bacio per Daniele

Oggi, lunedì 8 aprile 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda prossimamente.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano ha portato nuovamente in esterna sia Mario che Pierpaolo. L’esterna con Mario, apparentemente, era andata bene ma, in studio, la tronista ha dichiarato che i gesti che Mario riserva nei suoi confronti non le arrivano.

Daniele, invece, è uscito in esterna con Gaia e Marika. Con quest’ultima, è scattato anche il bacio. In studio, Gaia ha ammesso di esserci rimasta male. Il tronista, però, ha risposto, dicendole di averla sempre trattata con rispetto come donna e, soprattutto, come madre. Durante il confronto con Gaia, però, Marika si è alzata dal proprio posto e ha lasciato lo studio infastidita. Daniele, trovando esagerata la sua reazione, ha deciso di non seguirla.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Marcello e Diego sono usciti con Jessica. Quest’ultima, in studio, ha dichiarato di essersi divertita molto insieme a Diego. Riguardo Marcello, invece, Jessica ha dichiarato che l’approccio non è stato dei migliori e che, tra loro, non è scattato nulla in modo spontaneo. Durante il confronto, Jasna ha preso la parola, rivolgendosi a Marcello, e quest’ultimo ha lasciato lo studio.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Le puntate si possono rivedere o recuperare su Mediaset Infinity e su Witty Tv.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40) e su Canale 5, durante la notte.