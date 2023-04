Anche oggi, sabato 8 aprile 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 durante la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Luca ha deciso di eliminare una corteggiatrice di nome Alessia perché hanno un amico in comune. Il tronista ha preso questa decisione per correttezza nei confronti delle altre ragazze. Luca ha realizzate due esterne (una con Alessandra) ed entrambe sono andate bene.

Nicole e Andrea, invece, sono stati nuovamente criticati da Gianni Sperti che li ha accusati di avere un accordo, dopo il caso del bigliettino di ieri. La tronista ha nuovamente discusso con Roberta del Trono Over che ha dichiarato che Nicole l’avrebbe offesa pesantemente.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Tiziana e Alberto hanno deciso di uscire insieme dal programma e di proseguire la loro storia fuori dallo studio di Uomini e Donne.

Si è parlato nuovamente di Armando, dopo le accuse di Aurora che ha dichiarato che anche Armando, come tante persone che lui ha accusato in passato, è seguito da un manager. Davanti a Gianni Sperti e Maria De Filippi, Armando ha affermato di essersi sentito offeso dalle accuse di Aurora che, però, ha ribadito di avere le prove di quanto detto durante la registrazione di ieri. Armando, in lacrime, ha aggiunto di essere pronto a lasciare il programma nel caso non venisse creduto.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.