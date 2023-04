Oggi, venerdì 7 aprile 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Nicole ha ricevuto un bigliettino da parte di Andrea. Riccardo, dopo aver assistito al gesto del corteggiatore, ha prontamente informato la redazione. La tronista si è discolpata ma ne è scaturita una discussione durante la quale è stata nuovamente attaccata da Roberta e non solo. Dopo aver assistito alla scena, Cristian ha deciso di eliminarsi mentre Carlo ha voluto prendersi un po’ di tempo prima di arrivare ad una decisione.

Nicole aveva fatto due esterne, una con Carlo (durante la quale c’è stato un bacio) e l’altra proprio con Cristian che, in studio, si è arrabbiato, decidendo di non vedere nemmeno all’esterna.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Armando è stato accusato di avere un manager. Gianni Sperti l’ha attaccato, ricordandogli tutte le volte in cui lui, in prima persona, in passato, aveva rivolto la stessa accusa ad altri componenti del parterre. Le accuse sono arrivate da Aurora che ha anche portato delle prove. Anche Riccardo ha criticato Armando che, alla fine della discussione, ha lasciato lo studio.

Paola, invece, ha deciso di iniziare a conoscere un uomo giunto in studio per lei. Sempre Paola ha attaccato Antonio, che sta frequentando Gabriella, dandogli del falso.

Silvia e Aurora, invece, hanno fornito aggiornamenti riguardo Claudio, l’uomo a cui anche Gemma aveva deciso di lasciare il proprio numero.

Roberta, infine, ha conosciuto un uomo giunto in studio per lei ma ha deciso di non tenerlo.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.