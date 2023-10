Oggi, sabato 7 ottobre 2023, si è tenuta la decima registrazione dell’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Manuela è arrivata ad una clamorosa decisione ossia eliminare Michele, il corteggiatore di Castellammare di Stabia, tra i protagonisti di questa prima parte di stagione del programma. Manuela ha portato in esterna Michele che, però, si è mostrato molto critico nei confronti della tronista. In studio, in molti hanno preso le difese di Manuela che è arrivata alla decisione di eliminare il corteggiatore.

Manuela è uscita in esterna anche con Carlo ed è scattato qualche abbraccio. La tronista ha anche conosciuto un nuovo corteggiatore di nome Tommaso.

Cristian, invece, è uscito in esterna con Valeria e Valentina e ha baciato entrambe. In studio, le due corteggiatrici hanno discusso.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Maurizio ha deciso di interrompere definitivamente la frequentazione con Gemma. Maurizio, infatti, non ha gradito le lamentele della donna riguardanti i loro mancati baci di queste settimane, ed è giunto a questa decisione. In studio, Gemma ci è rimasta molto male: Tina Cipollari ha convinto Maurizio a tentare di chiarirsi con Gemma dietro le quinte. Maurizio, nel frattempo, sta continuando a frequentare anche Elena.

Roberta, invece, si è seduta al centro studio davanti ad Ermes. Roberta si è lamentata della scarsa intraprendenza degli uomini in generale. Roberta è uscita anche con Marco e quest’ultimo ha dichiarato di essersi sentito oppresso da lei. È scattata, quindi, una discussione, con Roberta che, infuriata, ha deciso di mostrare lo smartphone con i loro messaggi.

Nel parterre maschile del Trono Over, è da segnalare il ritorno di Marcello Messina.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5, a partire dalle ore 19:50, e su Canale 5, durante la notte.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda.