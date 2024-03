Anche oggi, giovedì 7 marzo 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, sia Beatriz che Raffaella, dopo non essersi presentate per la registrazione di ieri, hanno accetto l’invito per la registrazione odierna durante la quale Brando avrebbe dovuto fare la sua scelta. Brando, però, dopo aver visto le sue due corteggiatrici troppo arrabbiate, ha cambiato idea all’ultimo e ha deciso di non scegliere. Tutto era pronto per la scelta, dai filmati con i migliori momenti trascorsi con entrambe, regolarmente trasmessi, e le poltrone rosse al centro studio: Brando, però, come già scritto, appena Beatriz e Raffaella hanno lasciato lo studio, ha dichiarato di non voler fare la scelta.

Anche Brando ha lasciato lo studio per un ultimo momento di riflessione che, però, non si è rivelato utile. Il tronista ha dichiarato di essere ancora indeciso e di esserlo stato anche poco prima della registrazione. Le corteggiatrici sono state informate della scelta di Brando e Beatriz è scoppiata a piangere.

Brando ha dichiarato che, prima di scegliere, farà un’esterna dalla durata di un giorno sia con Beatriz che con Raffaella. Nella prossima registrazione, dovrebbe avvenire la scelta.

Ospiti della registrazione di oggi, Cristian e Valentina. Gemma aveva anche scritto una lettera per Brando.

Ida Platano, invece, è uscita in esterna con Mario e i due si sono finalmente riappacificati.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma sta conoscendo un nuovo cavaliere ed è apparsa molto contenta.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Le puntate si possono rivedere o recuperare su Mediaset Infinity e su Witty Tv.