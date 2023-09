Oggi, mercoledì 6 settembre 2023, si è tenuta la quarta registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 durante le prime settimane di messa in onda.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, la corteggiatrice Beatrix è uscita in esterna con entrambi i tronisti, Brando e Cristian. Quest’ultimo non ha gradito il fatto che Beatrix sia uscita in esterna anche con l’altro tronista e, dopo essersi innervosito, ha deciso di abbandonare il centro studio per tornare al proprio posto.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, in studio c’è stata una discussione molto accesa tra Gianni Sperti e Aurora. Stando a quanto riportato dal profilo Twitter Trash Tv Stellare, Aurora ha accusato l’opinionista di perpetrare violenza verbale nei suoi confronti. Gianni Sperti ha replicato, minacciando Aurora di adire le vie legali.

Da segnalare, infine, la presenza di Tinì Cansino, che è stata assente durante le prime registrazioni ma che è stata, quindi, confermata anche per quest’edizione. Armando, invece, non ha preso parte neanche a questa registrazione.

Uomini e Donne: quando inizia?

La nuova edizione di Uomini e Donne partirà lunedì 11 settembre 2023. Il programma andrà in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma sarà anche visibile in diretta in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, verrà replicata anche su La5.

Su Witty Tv, infine, sarà possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti riguardanti il programma.