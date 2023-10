Oggi, venerdì 6 ottobre 2023, si è tenuta la nona registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, non è accaduto nulla in quanto la registrazione di oggi ha riguardato solamente il Trono Over. I tre tronisti, Brando, Cristian e Manuela, non erano neanche presenti in studio.

Passando, quindi, al Trono Over, nel corso della registrazione odierna, si è quasi solamente parlato di Gemma e Maurizio. Le cose tra loro, infatti, non vanno bene.

Nei giorni scorsi, Gemma e Maurizio hanno nuovamente trascorso del tempo insieme. Maurizio ha presenziato con Gemma ad una serie di eventi riguardanti il suo lavoro. Anche in questo caso, però, tra loro non è scattato nessun bacio. Inizialmente per Gemma, questo fatto non rappresentava un problema ma adesso è un particolare che non riesce più a ignorare.

Maurizio, durante il confronto in studio, ha dichiarato che non riesce ad andare oltre con Gemma e che durante la loro conoscenza, non gli è scattato quel qualcosa in più.

Alessio, invece, ha deciso di interrompere la sua frequentazione con Claudia perché quest’ultima, durante la loro uscita, non l’ha voluto baciare.

