Oggi, lunedì 6 novembre 2023, si è tenuta la diciottesima registrazione dell’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nel corso della prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Virginia e Valentina, corteggiatrici di Cristian, hanno deciso di eliminarsi e lasciare il programma. Il tronista ha lasciato lo studio per raggiungerle.

Brando, invece, ha portato in esterna sia Beatriz che Raffaella. Tra il tronista e le corteggiatrici, ci sono state diverse discussioni. Brando ha anche chiesto di far scendere una nuova corteggiatrice di nome Giulia.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Alessio e Claudia si sono seduti nuovamente al centro studio, dopo la discussione della registrazione di ieri. L’ex compagno di Claudia, presente in studio, ha manifestato la volontà di riprovarci con lei ma Claudia gli ha risposto di no. In studio, si sono scatenate una serie di discussioni. L’ex compagno di Claudia, alla fine, ha lasciato lo studio.

Anche oggi è stata registrata una sfilata: i protagonisti, in quest’occasione, sono stati i cavalieri.

Gemma ha proposto a Silvio di ricominciare la loro frequentazione ma Silvio le ha risposto di no. Silvio ha anche chiuso la conoscenza con un’altra donna giunta in studio per lui.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40), e su Canale 5, durante la notte.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda.

Sempre su Witty Tv, infine, sono disponibili altri contenuti in esclusiva riguardanti il programma.