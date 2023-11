Domenica 5 novembre 2023, si è tenuta la diciassettesima registrazione dell’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nel corso della prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Cristian è uscito in esterna sia con Virginia che con Valeria. In entrambe le esterne, è scattato il bacio. Valentina era presente in studio e ha visto entrambi i baci.

Durante la registrazione odierna, non si è parlato di Brando.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Alessio e Claudia, al centro studio, hanno discusso per una serie di motivi. Durante la discussione, è stato reso noto che l’ex compagno di Claudia ha telefonato al programma e che, probabilmente, prenderà parte alla trasmissione.

Nel corso della registrazione di oggi, inoltre, si è tenuta la seconda sfilata di quest’edizione. Anche in questo caso, le protagoniste sono state le dame.

Roberta ha conosciuto un uomo giunto in studio per lei ma non si è mostrata interessata e ha deciso quindi di non conoscerlo.

Da segnalare, infine, l’assenza di Bruno, l’uomo che Gemma aveva iniziato a frequentare subito dopo la fine della sua conoscenza con Maurizio.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40), e su Canale 5, durante la notte.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda.

Sempre su Witty Tv, infine, sono disponibili altri contenuti in esclusiva riguardanti il programma.