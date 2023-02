Sabato 4 febbraio 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, per quanto riguarda il Trono Classico, Carola, dopo i fatti avvenuti venerdì 3 febbraio, non ha preso parte a questa registrazione. Federico, in studio, ha dichiarato che farà un tentativo per riportare Carola in trasmissione.

Lavinia ha portato in esterna sia Alessio Corvino che Alessio Campoli.

L’esterna con Alessio Corvino è andata bene, lui le ha fatto una sorpresa ed è arrivato anche il bacio. Anche l’esterna con Alessio Campoli è stata positiva e, anche in questo caso, c’è stato il bacio. Lavinia si è dichiarata soddisfatta perché entrambi i corteggiatori hanno dimostrato con i fatti il loro interesse per lei.

Nicole, invece, ha portato in esterna due corteggiatori, decidendo anche di eliminarne uno.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, da segnalare un momento di ilarità con Tina Cipollari che ha tirato una torta in testa a Riccardo…

In studio, è tornata Ida per l’agognato confronto con Riccardo. In studio, c’era anche Alessandro. Tra il compagno di Ida e Riccardo, c’è stata un’accesa discussione, con pesanti accuse da entrambe le parti.

Biagio e Gloria non erano presenti in studio e, per quanto riguarda gli addii, c’è da segnalare anche quello di Claudio.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.