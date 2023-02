Venerdì 3 febbraio 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, per quanto riguarda il Trono Classico, Carola, corteggiatrice di Federico, ha deciso di lasciare il programma.

Federico ha deciso di portare in esterna solamente Alice, organizzandole anche una sorpresa, nonostante avesse la possibilità di portare in esterna anche Carola. Questo è stato il motivo scatenante della decisione di Carola, convinta, ormai, che Federico sceglierà Alice. Carola ha lasciato lo studio in lacrime.

Maria De Filippi ha chiesto a Federico cosa volesse fare a questo punto e il tronista ha dichiarato di essere ancora indeciso se andare a “riprendere” Carola oppure no.

Stando ad altre anticipazioni, pubblicate sul sito Isa e Chia, Federico ha portato Alice in una scuderia, visto che la corteggiatrice ha la passione per i cavalli, e lì si sono baciati. In studio, Carola ha dichiarato di sentirsi presa in giro perché, in tre settimane, ha visto Federico solo una volta.

Anche per quanto riguarda il Trono Over, ci sono stati degli addii. Biagio ha lasciato il programma per decisione di Maria De Filippi. Inizialmente, Biagio aveva espresso l’intenzione di uscire con Gabriella, poi, in un secondo momento, ha espresso interesse per quattro donne che si erano presentate in studio per Claudio, facendosi avanti.

Ciò ha scatenato una discussione durante la quale Biagio è stato criticato dalla conduttrice e da Tina Cipollari. L’unica a difenderlo è stata Carla. Biagio, in un primo momento, se n’è andato di sua spontanea volontà: tornato in studio, è stato mandato via dalla conduttrice.

Anche Gloria ha deciso di non fare più parte del programma. La dama ha chiesto a Riccardo di uscire dal programma insieme, perché prova un sentimento per lui, ma quest’ultimo le ha detto di no. Gloria, arrabbiata e delusa, ha lasciato lo studio, nonostante i tentativi di Riccardo di farla rimanere.

Durante la registrazione di oggi, è stato annunciato anche il ritorno di Ida che avverrà nella registrazione di domani, durante la quale ci sarà un confronto con Riccardo. Secondo Riccardo, infatti, Gloria è andata via anche a causa di una sua intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma nella quale aveva parlato di Ida.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.