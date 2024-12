Oggi, mercoledì 4 dicembre 2024, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Martina, al termine della registrazione di ieri, è andata in camerino sia da Ciro che da Gianmarco. Entrambi i corteggiatori si sono lamentati della tronista, accusandola di essere distaccata nei loro confronti senza un apparente motivo. A causa di ciò, in studio, si è accesa una discussione.

Per quanto riguarda Michele, invece, in un RVM vedremo Veronica andarlo a trovare in camerino. La corteggiatrice era presente in studio. Dopo l’esterna di Michele e Amal, Mary ha lasciato lo studio a causa di una frase detta dal tronista. Sia Mary che Veronica hanno dichiarato che Michele ha una chiara preferenza per Amal. In studio, Veronica è scoppiata in lacrime e Michele l’ha portata fuori dallo studio per calmarsi. I due non sono più rientrati.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma si è seduta al centro studio davanti a Fabio, nonostante la loro frequentazione fosse giunta al termine. Dopo la registrazione di ieri, Gemma ha avuto un crollo emotivo. Tra loro, però, non c’è nessun ritorno di fiamma. Tina Cipollari ha attaccato Gemma e ha nuovamente ballato insieme a Fabio.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.