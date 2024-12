Oggi, martedì 3 dicembre 2024, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Martina è uscita in esterna con Gianmarco e tra i due è scattato il bacio. In studio, la tronista ha ballato con Ciro, infastidito dopo aver visto la scena. Successivamente, ha ballato anche con Gianmarco. Martina ha eliminato Francesco.

Francesca, invece, al termine della scorsa registrazione, ha raggiunto Gianmarco in camerino e tra i due si è accesa una discussione. La tronista ha discusso anche con Francesco.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Mario, dopo aver lasciato il programma per solidarietà al tronista Alessio, è tornato nel parterre dei cavalieri. Mario è tornato nel programma poiché interessato a conoscere meglio Prasanna. Oltre a quest’ultima, Mario ha ripreso la frequentazione anche con Valentina.

Gemma e Fabio hanno chiuso definitivamente la loro frequentazione, anche a causa di altre segnalazioni. Maria De Filippi ha letto una lettera scritta da Fabio con la quale quest’ultimo ha accusato Gemma di essere una donna falsa e bugiarda, interessata solo a fare spettacolo. Tina Cipollari ha ballato con Fabio in studio…

Sabrina, invece, è uscita nuovamente con Diego ma quest’ultimo ha manifestato la volontà di conoscere altre donne. Diego ha dato il proprio numero a Valentina che, però, non l’ha accettato.

Diego e Claudia, invece, hanno trascorso una notte insieme ma, in studio, lei l’ha accusato di aver invaso un po’ i suoi spazi. Nonostante ciò, la loro frequentazione procede bene e hanno anche fatto l’albero di Natale insieme.

Alessio si è seduto al centro studio con tre donne davanti a lui, Francesca, Agnese e Valentina. La frequentazione si è interrotta con tutte e tre.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.