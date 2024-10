Oggi, martedì 29 ottobre 2024, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Martina, al termine della registrazione di ieri, è andata a riprendere Ciro. Il corteggiatore, oggi, era presente regolarmente in studio.

Michele, invece, inizialmente, aveva scelto Veronica per la sua esterna ma, all’ultimo momento, ha deciso di uscire insieme ad Amal. Veronica si è arrabbiata con il tronista e ha lasciato lo studio: Michele l’ha rincorsa perché non vuole eliminarla. Mentre accadeva tutto ciò, Amal, dal centro studio, ha deciso di tornare al proprio posto.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Vincenzo e Ilaria, al centro studio, hanno parlato della loro frequentazione che va avanti da un mese. Tina Cipollari li ha invitati a lasciare il programma insieme ma entrambi hanno dichiarato di non essere ancora pronti. Per questo motivo, è scoppiata una discussione.

Barbara, tornata dopo l’assenza di ieri, ha conosciuto un uomo giunto in studio per lei e ha deciso di tenerlo.

Gemma, invece, sta continuando ad uscire con Fabio ma quest’ultimo si è lamentato della troppa gelosia di lei.

Durante la giornata di oggi, è stato registrato anche un nuovo speciale dedicato a Temptation Island con ospiti Sabrina Ferilli e Giovannino e altri personaggi provenienti da Tu sì que vales. Presente anche Filippo Bisciglia.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.