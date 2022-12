Oggi, giovedì 29 dicembre 2022, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, con le puntate in questione che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, per quanto riguarda il Trono Classico, Federico ha portato fuori in esterna Alice, al termine della scorsa registrazione. Federico e Alice sono stati tutto il tempo in macchina: tra i due, è scattato il bacio. In studio, Carola si è messa a piangere e il tronista l’ha invitata a ballare.

Lavinia, invece, è uscita in esterna con Alessio Corvino e, anche in questo caso, è scattato il bacio. Alessio Campoli si è arrabbiato e ha lasciato lo studio. Anche Lavinia ha lasciato lo studio per rincorrerlo e, alla fine, i due non sono più rientrati.

Nessuno dei due tronisti, inoltre, ha comunicato la data della loro scelta.

Anticipazioni registrazione Trono Over

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Alessandro, l’ultimo cavaliere conosciuto da Gemma, ha dichiarato che, con quest’ultima, potrà esserci soltanto un’amicizia.

Al centro studio, oltre a Gemma, davanti ad Alessandro si sono sedute anche Pamela, Cristina e Desdemona, con cui il cavaliere ha scambiato qualche messaggio.

