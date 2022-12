Mercoledì 28 dicembre 2022, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, con le puntate in questione che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, per quanto riguarda il Trono Classico, Lavinia ha baciato Alessio Campoli durante la loro esterna. Per questo motivo, la tronista ha discusso in studio con Alessio Corvino.

Per quanto riguarda Federico, invece, Alice, al termine della scorsa registrazione, si è sfogata in camerino con la redazione perché il tronista aveva scelto di ballare con Carola. Federico e Carola, durante la loro esterna, non sono riusciti a chiarirsi dopo i fatti avvenuti nell’ultima registrazione. La loro discussione è continuata anche in studio. Il tronista ha scelto di ballare con Alice ma anche con quest’ultima, poco prima, c’è stato un confronto acceso.

Anticipazioni registrazione Trono Over

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma sta continuando a conoscere Alessandro, nonostante quest’ultimo stia frequentando anche Pamela. In studio, il cavaliere ha litigato con Paola.

Anche Cristina è interessata ad Alessandro. I due hanno anche dichiarato di essersi già sentiti telefonicamente. Cristina, per questa sua scelta, è stata molto criticata da Armando, dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e dal pubblico presente in studio.

Gloria, invece, dopo una serie di tira e molla con Riccardo, ha ribadito di aver definitivamente chiuso con quest’ultimo, dichiarando di voler continuare a conoscere Umberto.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne, attualmente in pausa “natalizia”, va in onda su Canale 5, ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 20 circa.

Sul sito di Witty Tv, infine, è possibile rivedere le puntate.