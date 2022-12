Uomini e Donne, anticipazioni registrazione: Federico Dainese ha lasciato il trono

Oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, con le puntate in questione che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, per quanto riguarda il Trono Classico, assisteremo ad un nuovo abbandono dopo quello di Federica Aversano: Federico Dainese, infatti, ha deciso di lasciare il programma prima della scelta finale.

Federico N., invece, è uscito in esterna con Alice: i due sono andati ad un concerto di Alessandra Amoroso. Alice, però, in studio, si è lamentata per alcune cose che ha notato, rivedendo le puntate in tv.

Dopo il litigio della scorsa registrazione, Carola, invece, non voleva entrare in studio. Maria De Filippi, alla fine, è riuscita a convincerla ma, nonostante ciò, la corteggiatrice ha manifestato l’intenzione di non voler tornare più in studio per quanto è delusa.

Federico, quindi, ha deciso di ballare con Carola ma ciò ha provocato la reazione nervosa di Alice.

Lavinia, invece, ha realizzato due esterne con entrambi i suoi corteggiatori. L’esterna con Alessio Corvino è stata molto apprezzata mentre l’esterna con Alessio Campoli è stata organizzata in un ristorante francese, un luogo importante per il corteggiatore.

Anticipazioni registrazione: Trono Over

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma ha deciso di interrompere la frequentazione con Agostino perché non le piace. Alessandro, invece, il corteggiatore molto apprezzato da Gemma nella puntata di oggi, è uscito con Paola e, appunto, con Gemma.

In studio, Alessandro ha dichiarato che, con Paola, c’è stato un bacio a stampo. Paola si è alzata dal proprio posto, piangendo e lasciando lo studio. Ne è nata una discussione durante la quale è emerso che, tra i due, c’è stato anche altro e non solo un semplice bacio.

Al centro studio, erano sedute anche Silvia e Pamela. Quest’ultima non ha gradito quanto visto e sentito. Gemma, invece, ha difeso Alessandro, ricevendo le critiche di Tina Cipollari.

Gloria, invece, con Riccardo che ha confermato la fine della loro frequentazione, ha conosciuto un nuovo cavaliere di nome Umberto, decidendo di iniziare a frequentarlo.

