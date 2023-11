Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 28 novembre 2023: baci tra Brando e Raffaella, Roberta chiude con Alessandro

Oggi, martedì 28 novembre 2023, si è tenuta la ventiquattresima registrazione dell’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 durante la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Cristian, al termine della registrazione di ieri, ha tentato di avere un chiarimento con Virginia, arrabbiata perché il tronista, durante l’esterna con Valentina, ha deciso di presentarle suo padre. Cristian e Virginia hanno litigato fuori dallo studio e sono volate anche parole grosse. Oggi, però, Virginia era presente in studio e ha dichiarato di aver perdonato Cristian.

Brando, tornato in studio dopo essere stato positivo al COVID-19, è uscito in esterna con Raffaella. Durante l’esterna, è scattato il bacio. In studio, Beatriz si è arrabbiata dopo aver saputo che Brando aveva l’occasione di fare una seconda esterna. Brando le ha risposto, affermando di non aver voluto fare l’esterna con lei per non sminuire quella con Raffaella.

Ida Platano, invece, è uscita in esterna con Ernesto e ha dichiarato di essersi trovata bene con lui.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Asmaa ha conosciuto meglio Mattia, ex corteggiatore di Ida Platano, tornato in studio proprio per conoscere Asmaa. Mattia ha dichiarato di aver avuto un colpo di fulmine nei suoi confronti ma Asmaa non si è mostrata interessata a conoscerlo.

Barbara ha iniziato a frequentare un nuovo cavaliere con cui c’è stata una prima uscita che è andata molto bene.

Anche Roberta e Alessandro sono usciti insieme e tra loro ci sono stati molti baci. Alessandro, però, non ha escluso l’eventualità di iniziare a conoscere altre donne. Roberta non l’ha presa bene e ha deciso di chiudere subito la frequentazione.

Silvio, invece, ha dei dubbi su Sabrina, la dama che sta conoscendo, perché è convinto di non piacerle dal punto di vista fisico. Sabrina ha dichiarato che è ancora troppo presto per avere un’intimità con lui.

Da sottolineare, l’assenza di Armando e la ritrovata serenità tra Marco Antonio ed Emanuela.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40), e su Canale 5, durante la notte.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda.