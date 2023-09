Oggi, mercoledì 27 settembre 2023, si è tenuta l’ottava registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Brando ha deciso di andare a riprendere Raffaella che, durante la registrazione di ieri, aveva abbandonato lo studio. Brando l’ha convinta a proseguire il loro percorso nel programma e l’ha rassicurata con un abbraccio.

Cristian, invece, è uscito in esterna con Virginia ma quest’ultima è convinta che il tronista si faccia influenzare troppo da Beatrix. Virginia, infatti, ha dichiarato di aver ascoltato Beatrix che, durante una conversazione, si è detta sicura di piacere ancora a Cristian.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Maurizio, l’ultimo cavaliere che sta frequentando Gemma, ha parlato della sua prima uscita con Elena, dama del parterre femminile. Maurizio vuole continuare a conoscere sia lei che Gemma.

Dopo la discussione avvenuta durante la registrazione di ieri, c’è stato un chiarimento tra Silvio e Donatella e i due hanno fatto pace.

Gero, invece, è uscito con Angelica ma il cavaliere ha dichiarato in studio di non essere interessato.

Barbara, invece, ha fatto un appello ad Alessio e Gianluca, chiedendo loro di essere più intraprendenti in quanto vuole sentirsi corteggiata.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5, a partire dalle ore 19:50, e su Canale 5, durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda.

Sempre su Witty Tv, sono disponibili altri contenuti in esclusiva riguardanti il programma.