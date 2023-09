Oggi, martedì 26 settembre 2023, si è tenuta la settima registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Brando e Beatrix si sono baciati in esterna. Il corteggiatore ha deciso di portare in esterna anche un’altra corteggiatrice di nome Silvia. Un’altra corteggiatrice, invece, ha discusso con Brando dopo essere stata eliminata dal trono. Due esterne anche per Manuela: la tronista è uscita con Carlo e con Michele. Non si è parlato di Cristian che, molto probabilmente, sarà protagonista della registrazione che si effettuerà domani.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma e Maurizio stanno portando avanti la loro frequentazione. Dopo il loro viaggio in Sardegna, i due sono stati insieme anche a Cagliari ma non è successo nulla che fosse degno di nota tra loro. Maurizio, inoltre, ha deciso di intraprendere una nuova conoscenza con un’altra dama.

In studio, inoltre, Silvio ha avuto una discussione con Donatella. Nessun aggiornamento, invece, per quanto riguarda la frequentazione tra Aurora e Marco.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5, a partire dalle ore 19:50, e su Canale 5, durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda.

Sempre su Witty Tv, sono disponibili altri contenuti in esclusiva riguardanti il programma.