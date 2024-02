Oggi, lunedì 26 febbraio 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano ha portato in esterna Daniele, con quest’ultimo che ha manifestato la volontà di baciarla. Non c’è stato, però, nessun bacio. Ida è uscita in esterna anche con Mario: i due hanno discusso sul modo con il quale ricominciare la loro frequentazione. La tronista ha dichiarato di sentirsi frenata con lui dopo tutto quello che è successo e ha deciso, quindi, di andarci piano. La discussione tra loro è proseguita anche in studio. Ida, inoltre, ha ricevuto un regalo di compleanno da Pierpaolo e ha deciso di ballare con lui.

L’esterna tra Brando e Raffaella, invece, è andata abbastanza male: la corteggiatrice, infatti, si sente presa in giro e ha accusato il tronista di metterla in secondo piano rispetto a Beatriz. Raffaella è convinta che Brando stia aspettando delle conferme da Beatriz per poi sceglierla. In studio, Raffaella ha dichiarato che, in caso di scelta da parte di Brando, potrebbe anche rispondergli di no. L’esterna con Beatriz, invece, è andata bene e si è chiusa con un bacio. In studio, però, Brando ha discusso a lungo anche con Beatriz. Brando, poco dopo, ha ballato con Raffaella.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Ernesto ha deciso di chiudere la frequentazione con Barbara. Ernesto, infatti, si è arrabbiato con Barbara perché quest’ultima ha contattato telefonicamente la nipote di lui. Barbara si è difesa, affermando che è stata la nipote a lasciarle il numero.

Aurora, al centro studio insieme a Renata, invece, ha discusso a lungo con Ida e con Gianni Sperti. Nel bel mezzo della discussione, Aurora si è tolta un maglione, mostrando una maglietta con su scritta una frecciatina rivolta a Sperti. Aurora, inoltre, ha deciso di chiudere la conoscenza con Franco. Renata, invece, ha deciso di riprovarci con Franco e ha chiuso la conoscenza con Giancarlo.

Le dame del Trono Over, infine, sono state protagoniste della sfilata a tema “Ti stupisco con effetti speciali”. Oltre alle dame, anche Tina Cipollari ha sfilato.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.