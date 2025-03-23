Uomini e Donne, anticipazioni: domenica 23 marzo 2025, si è svolta una nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi.

Domenica 23 marzo 2025, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nei prossimi giorni.

Stando alle anticipazioni pubblicate su Lollo Magazine, per quanto riguarda il Trono Classico, Gianmarco ha avvertito le sue corteggiatrici che se continueranno ad avere reazioni, a suo dire, esagerate e ingiustificate, potrebbe decidere di chiudere la sua esperienza sul trono senza scegliere.

Il tronista aveva organizzato un’esterna con Cristina, dopo che quest’ultima aveva lasciato lo studio nel corso della precedente registrazione, ma la corteggiatrice non si è presentata. Cristina, presente in studio, invece, ha motivato la sua decisione, affermando che non vuole sentirsi presa in giro, aggiungendo che non vuole essere la seconda scelta di nessuno. Gianmarco, a quel punto, l’ha invitata ad andarsene. La corteggiatrice ha lasciato lo studio in lacrime e il tronista ha deciso di non andarle dietro.

Per quanto riguarda le esterne con le altre corteggiatrici, Gianmarco non è uscito con nessuna. In studio, il tronista ha ballato con Francesca, l’unica presente in studio oltre a Cristina. Nadia, infatti, era assente e potrebbe aver deciso di eliminarsi e lo scopriremo solo nelle prossime registrazioni.

Durante la registrazione di oggi, infine, non si è parlato né del Trono Over, né del trono speciale di Tina Cipollari.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.