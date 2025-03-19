Uomini e Donne, anticipazioni: martedì 18 marzo 2025, si è svolta una nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi.

Martedì 18 marzo 2025, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nei prossimi giorni.

Stando alle anticipazioni pubblicate su Lollo Magazine, per quanto riguarda il Trono Classico, Gianmarco è uscito in esterna con Francesca. Durante l’esterna, il tronista ha discusso con la corteggiatrice, ammettendo di avere timore di perderla. In studio, Cristina si è arrabbiata e ha lasciato lo studio. Gianmarco ha deciso di correrle dietro ma Cristina non ha voluto parlare con lui.

Ospiti in studio, l’ex tronista di quest’edizione, Martina De Ioannon, e il suo fidanzato Ciro Solimeno: in studio, la coppia che si è formata grazie al Trono Classico di quest’anno ha dichiarato di aver iniziato, circa due mesi fa, una convivenza. Martina ha salutato il suo ex corteggiatore Gianmarco mentre Ciro ha salutato l’attuale tronista con una fredda stretta di mano e, in studio, non sono mancate polemiche a causa di questo gesto.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Margherita si è seduta al centro studio davanti a Pierpaolo. Quest’ultimo si è lamentato del comportamento troppo opprimente di lei.

Alessio, invece, sta proseguendo la sua frequentazione con Valentina.

Si è svolta una nuova sfilata che ha visto le Dame come protagoniste.

Da segnalare, infine, la presenza in studio anche di due coppie Over che si sono formate grazie al programma: Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua e Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. Asmaa e Cristiano hanno dichiarato che diventeranno presto genitori. Asmaa ha anche ricevuto una proposta di matrimonio.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.