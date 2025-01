Mercoledì 22 gennaio 2025, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Tina Cipollari ha deciso di uscire a cena con un corteggiatore di nome Cosimo che l’opinionista aveva già conosciuto durante la prima registrazione riguardante il suo trono.

Gianmarco, invece, dopo aver incontrato ben cento corteggiatrici durante la registrazione di ieri, oggi ha conosciuto meglio dieci ragazze attraverso la modalità dello “speed date”. Il tronista, che ancora non ha realizzato nessuna esterna, ha deciso di tenerne una sola.

Per quanto riguarda Francesca, invece, la tronista ha discusso con Gianmarco M. perché lei, sempre durante la registrazione di ieri, aveva scelto di non ballare con lui, dopo aver visto Gianluca infastidito per il bacio che lei ha dato a Gianmarco. A riguardo, è stata trasmessa un’esterna realizzata in camerino nella quale la tronista e Gianmarco si sono chiariti.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Diego ha iniziato una conoscenza con una Dama di nome Giada e i due si sono seduti al centro studio. Anche Sabrina, che ha frequentato Diego tra alti e bassi fino a poco tempo fa, ha iniziato una nuova frequentazione con un nuovo Cavaliere.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.