Martedì 14 gennaio 2025, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Tina Cipollari è ufficialmente una nuova tronista. Per l’opinionista, hanno fatto entrare in studio un trono particolare. Tina ha conosciuto tre corteggiatori e ha deciso di tenerne uno, un uomo di 47 anni. L’opinionista ancora deve decidere se ci uscirà insieme oppure no. Uno dei tre corteggiatori di Tina aveva già provato a corteggiare Gemma in passato.

Per Gianmarco, ex corteggiatore di Martina e diventato un nuovo tronista durante la registrazione di ieri, invece, la redazione ha ricevuto ben tremila richieste di partecipazione. Durante la registrazione di oggi, non c’è stato nessun appuntamento al buio per lui perché la redazione deve organizzarsi per scremare le tante richieste.

Francesca, invece, ha portato in esterna sia Gianmarco che Gianluca. In studio, la tronista si è lamentata di un mancato bacio con Gianmarco ed è partita una discussione. Anche durante l’esterna con Gianluca, Francesca è stata molto vicina al corteggiatore ma, anche in questo caso, non è scattato il bacio.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Diego ha conosciuto una nuova Dama giunta in studio per lui. Diego ha deciso di non tenerla e di proseguire la sua frequentazione con Sabrina.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.