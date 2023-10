Oggi, sabato 21 ottobre 2023, si è tenuta la tredicesima registrazione dell’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 durante la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, durante la registrazione di oggi, Manuela ha deciso di lasciare il trono. La tronista è giunta a questa decisione perché convinta che sia Michele che Carlo non sono interessati a lei. In studio, era presente anche Michele, il corteggiatore eliminato dalla tronista durante la puntata che è andata in onda lo scorso 13 ottobre. Michele ha consegnato a Manuela una sorta di lettera d’addio.

Cristian, invece, è uscito in esterna con Valentina e tra i due è scattato un bacio.

Durante la registrazione di oggi, non si è parlato di Brando.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma ha iniziato la frequentazione con Bruno con cui è uscita al termine della registrazione di ieri.

Silvio e Donatella, dopo la discussione e il chiarimento dietro le quinte di ieri, hanno deciso di porre fine alla loro frequentazione. Silvio ha conosciuto una nuova dama giunta in studio per lui, Gabriella.

Gianni Sperti, per provocazione nei riguardi del parterre maschile, ha ballato con Roberta e l’ha anche baciata!

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5, a partire dalle ore 19:50, e su Canale 5, durante la notte.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda.

Sempre su Witty Tv, infine, sono disponibili contenuti in esclusiva riguardanti il programma.