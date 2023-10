Venerdì 20 ottobre 2023, si è tenuta la dodicesima registrazione dell’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, nel corso di questa registrazione, non si è parlato del Trono Classico.

Per quanto riguarda il Trono Over, quindi, ci sono stati degli sviluppi per quanto concerne la conoscenza tra Maurizio ed Elena. I due, infatti, sono usciti nuovamente insieme e tra loro è scattato anche un piccolo bacio a stampo. Come ricordiamo, Maurizio ha frequentato a lungo Gemma senza mai riuscire a darle un bacio.

Aurora e Marco, invece, al centro studio, hanno dichiarato che la loro frequentazione è giunta al termine. La decisione è arrivata soprattutto da Marco che ha dichiarato di non provare nulla di importante nei confronti di Aurora.

Silvio, invece, ha nuovamente discusso con Donatella, la dama che sta frequentando. Anche in questo caso, i due, dopo aver discusso in studio, ponendo fine alla loro frequentazione, sono riusciti a chiarirsi dietro le quinte.

Alessio, invece, sta continuando ad uscire con Claudia.

Gemma, infine, ha conosciuto un nuovo signore giunto in studio per lei. Il cavaliere in questione ha 61 anni e Gemma ha deciso di iniziare a conoscerlo.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5, a partire dalle ore 19:50, e su Canale 5, durante la notte.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda.

Sempre su Witty Tv, infine, sono disponibili contenuti in esclusiva riguardanti il programma.