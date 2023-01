Venerdì 20 gennaio 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate in questione andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, per quanto riguarda il Trono Classico, è stata presentata in studio una nuova tronista, Nicole Santinelli.

Riguardo Federico, invece, il tronista ha portato in esterna Carola che è andato a trovarlo sul posto di lavoro all’alba: tra i due è scattato un bacio. Alice, invece, al termine della scorsa registrazione, aveva lasciato lo studio in lacrime, come dimostrato da un filmato trasmesso in studio.

Alice ha discusso con Federico, con il tronista che ha anche parlato di alcune segnalazioni che ha ricevuto su di lei. La corteggiatrice, quindi, ha pianto anche durante questa registrazione perché, secondo lei, Federico parla di sentimenti solamente con Carola. Federico ha deciso di consolarla, ballando con lei.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Biagio ha discusso con Carla con cui è uscito ben 7 volte. La discussione è terminata con uno schiaffo da parte della dama.

Riccardo e Gloria, invece, hanno parlato del loro solito tira e molla, arrivando alla conclusione che, forse, interrompere la frequentazione è la soluzione più giusta per loro.

Alessandro, invece, ha definitivamente interrotto la conoscenza con Gemma.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Altri contenuti riguardanti il programma sono disponibili sempre sul sito di Witty Tv.