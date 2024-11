Oggi, martedì 19 novembre 2024, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Alessio ha lasciato il trono dopo essere rimasto senza corteggiatrici a causa della segnalazione della quale si è parlato nella registrazione di ieri. Durante la giornata di oggi, sono uscite anche altre segnalazioni riguardanti ormai l’ex tronista.

Al termine della registrazione di ieri, come è stato mostrato in un RVM trasmesso in studio, le corteggiatrici hanno chiesto spiegazioni ad Alessio riguardo la ragazza che è stata vista insieme a lui in alcuni locali. Alessio ha detto loro che si tratta solamente di un’amica.

Una corteggiatrice ha chiesto ad Alessio cosa ha fatto di preciso la sera della segnalazione e lui ha dichiarato di essere andato in un locale con degli amici. È saltato fuori, però, che Alessio aveva detto di essere stato fuori con i suoi genitori. Genny ha deciso, quindi, di eliminarsi e viene seguita da tutte le altre.

Un’altra corteggiatrice ha dichiarato anche che Alessio e Mario del Trono Over hanno fatto diverse serate insieme. Alessio ha confermato, dicendo di avere con Mario amicizie in comune e di aver preso parte a dei compleanni.

Gianni Sperti ha criticato Alessio, invitandolo a lasciare lo studio e così ha fatto.

Francesca, invece, è uscita in esterna con Paolo, dichiarando di trovarsi bene con lui. Gianmarco ha lasciato lo studio e la tronista l’ha seguito.

Martina, invece, è uscita con Gianmarco (ricordiamo che non è lo stesso Gianmarco di Francesca…) e i due si sono ritrovati dopo alcune incomprensioni.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, anche Mario ha deciso di lasciare il programma in seguito a quanto è stato detto. La sua, però, è stata una decisione volontaria dopo aver dichiarato di non essere attratto da nessuna donna.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.