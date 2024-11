Oggi, lunedì 18 novembre 2024, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Michele, al termine della scorsa registrazione, ha raggiunto Amal in camerino ed è stato trasmesso l’RVM. La corteggiatrice ha cambiato idea riguardo la decisione di autoeliminarsi ed è tornata nel programma. Michele, però, è uscito con Mary, una nuova corteggiatrice, e tra loro è scattato anche il bacio.

Riguardo Alessio, invece, in studio si è parlato di una segnalazione riguardante il tronista. In un primo momento, è stata trasmessa l’esterna con Giorgia, una nuova corteggiatrice, con cui c’è stato anche un bacio. Successivamente, si è parlato della segnalazione in questione che consiste in una serie di foto che ritraggono il tronista in diversi locali insieme ad una ragazza. Le corteggiatrici di Alessio si sono arrabbiate. Sia loro che il tronista sono usciti dallo studio per guardare le foto.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma e Fabio si sono finalmente baciati durante una loro uscita. Tina Cipollari ha avuto qualcosa da ridire perché, secondo lei, il bacio non è stato passionale come richiesto da Gemma.

Sempre Tina Cipollari, inoltre, ha fatto preparare un altro filmato riguardante le storie passate di Gemma nel programma, da mostrare a Fabio.

Durante la registrazione odierna, inoltre, si è tenuta una nuova sfilata che ha visto protagoniste le dame: Gloria è stata la più votata. Gloria ha cominciato a frequentare Maurizio.

Mario, invece, ha conosciuto tre donne giunte in studio per lui ma ha deciso di non tenerle.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.