Oggi, martedì 19 marzo 2024, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano ha portato in esterna sia Mario che Pierpaolo. Con entrambi, la tronista ha vissuto due esterne tranquille. Anche in studio, non si sono verificate discussioni.

Daniele, invece, è uscito in esterna con una nuova corteggiatrice. Durante la registrazione di ieri, come già sappiamo, Daniele ha fatto chiamare in studio Beatriz, ex corteggiatrice di Brando, mostrandole il proprio interesse e invitandola a corteggiarlo. Beatriz, per la cronaca, si è presentata in studio ma gli ha risposto di no. Per il fatto di essersi mostrato interessato a Beatriz, Gaia si è arrabbiata con il tronista.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma è uscita con il signore molto più giovane di lei conosciuto durante la registrazione di ieri ma ha deciso di troncare subito la frequentazione. Tina Cipollari ha nuovamente attaccato Gemma, dicendole che se un uomo non le piace a prima vista, deve dirgli subito di no senza girarci troppo attorno.

È stata registrata, inoltre, una nuova sfilata per quanto riguarda il parterre femminile del Trono Over. La vincitrice di questa sfilata è stata Ida.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Le puntate si possono rivedere o recuperare su Mediaset Infinity e su Witty Tv.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40) e su Canale 5, durante la notte.