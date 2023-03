Oggi, domenica 19 marzo 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Nicole ha portato in esterna Andrea e Carlo, uno dei suoi nuovi corteggiatori. La tronista si è trovata bene con entrambi.

Per quanto riguarda Lavinia, invece, Alessio Corvino ha deciso di non presentarsi in studio dopo la registrazione di ieri durante la quale la tronista ha scelto di ballare con Alessio Campoli. La decisione di A. Corvino ha causato il dispiacere di Lavinia.

Al termine della registrazione di ieri, Lavinia aveva raggiunto A. Corvino nel suo camerino e, in lacrime, gli aveva detto di essere stanca di dover rincorrerlo sempre. In studio, invece, Lavinia ha dichiarato che non farà nessun tentativo per riportare A. Corvino in studio e che dovrà essere lui a decidere di tornare, non senza averle chiesto prima scusa.

Luca, invece, ha fatto altre esterne con corteggiatrici nuove. In studio, però, il tronista è stato accusato di essere un po’ superficiale.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Silvio ha espresso l’intenzione di chiudere la frequentazione con Gemma ma, alla fine, la coppia ha deciso di darsi un’altra settimana di tempo prima di giungere ad una decisione definitiva.

Paola, invece, è stata accusata da Armando di avere un manager che la segue.

Oggi, infine, è stata registrata la sfilata alla quale hanno preso parte le dame, dal titolo Ti lascio senza fiato.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.