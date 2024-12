Oggi, mercoledì 18 dicembre 2024, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Michele, dopo ciò che è accaduto durante la registrazione di ieri, nel corso della quale si è venuto a sapere che il tronista aveva creato un profilo fake su Instagram per comunicare con le sue corteggiatrici, si è presentato in studio, vestito elegante, con la volontà di scegliere Amal.

Le corteggiatrici di Michele, però, sono state anche informate, attraverso una telefonata con una ragazza di nome Alessandra, del fatto che Michele, durante il suo trono, si è sentito e visto proprio con lei. Veronica e Amal si sono arrabbiate molto e Gianni Sperti l’ha attaccato duramente. La segnalazione è stata confermata dalla redazione e Michele è scoppiato in lacrime e, successivamente, ha tentato di raggiungere Amal fuori dallo studio, senza riuscirci. Amal, ovviamente, ha detto no a Michele.

Martina, invece, è uscita in esterna con Gianmarco che si è comportato in maniera fredda e distaccata, andandosene anche prima. In studio, la tronista ha dichiarato di non sentire abbastanza chimica nei suoi confronti. Per tutta la registrazione, Martina ha quasi sempre ballato solo con Ciro.

Francesca, invece, ha realizzato tre esterne. La tronista è andata a riprendere Gianmarco con cui ha discusso in studio. A Tina Cipollari non piace Gianluca, corteggiatore con cui la tronista è uscita in esterna.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, si è tornato a parlare di Diego e Claudia, dopo che ieri, Diego, ha strappato la lettera di scuse che lei aveva scritto per lui. Claudia si è detta disposta ad uscire dal programma con lui, non prima di aver chiarito le cose negative dette da Diego ieri, e quest’ultimo ha accettato, però, quasi come fosse obbligato a farlo. Claudia, di conseguenza, si è arrabbiata. Durante la registrazioni, però, i due si sono tranquillizzati.

Sabrina, invece, sta frequentando un nuovo cavaliere che, però, non è apparso intenzionato a continuare la conoscenza con lei.

Gemma ha conosciuto due nuovi signori (uno di loro ha discusso con Tina Cipollari) e anche Fabio ha conosciuto una donna giunta in studio per lui.

Alessio, invece, ha discusso a lungo con Francesca.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.