Oggi, martedì 17 dicembre 2024, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Michele ha creato un profilo fake sui social, scrivendo alle sue corteggiatrici, violando così il regolamento del programma. È stata Mary, corteggiatrice eliminata nella scorsa registrazione dal tronista, a rivelare questa cosa che sapeva da tempo. Michele, tramite questo profilo finto su Instagram, ha scritto a tutte le sue corteggiatrici e Veronica è stata l’unica a non avergli risposto.

Mary, dopo aver scoperto che dietro questo profilo si nascondeva Michele, ha informato la redazione del programma. Michele ha scoperto nello studio vuoto, senza il pubblico presente, di essere stato scoperto. Il suo trono, quindi, è a rischio perché spetterà alle corteggiatrici decidere se proseguire il percorso con lui o andarsene. Le corteggiatrici, durante la registrazione, sono scoppiate in lacrime e hanno chiesto del tempo per riflettere.

Francesca, invece, ha eliminato alcuni corteggiatori che ha visto per la prima volta durante la scorsa registrazione. La tronista ha visto Gianmarco in camerino sempre al termine della precedente registrazione e oggi il corteggiatore non si è presentato in studio. Francesca ha espresso la volontà di andare da lui.

Martina è uscita in esterna con Ciro e la loro uscita è andata bene. Gianmarco, in studio, ha dichiarato che, in caso di scelta di Martina, potrebbe dirle di no. Martina ha ballato con Ciro.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma ha litigato con Tina Cipollari per l’intervista che quest’ultima ha concesso a Belve. Gemma, nel frattempo, sta conoscendo un nuovo cavaliere.

Claudia, invece, ha proposto a Diego di fare pace attraverso una lettera ma quest’ultimo non si è mostrato disposto ad accettare le scuse e a ricominciare la frequentazione con lei. Diego è stato attaccato dagli opinionisti e ha lasciato lo studio.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.