Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 16 aprile 2024: Ida non si è presentata in studio

Oggi, martedì 16 aprile 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda prossimamente.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano ha scelto di non presentarsi in studio a causa della mancanza di fiducia che nutre sia nei confronti di Mario che di Pierpaolo.

La registrazione è iniziata con l’RVM riguardante ciò che è successo al termine della scorsa registrazione: Ida, dopo la registrazione, è andata da Mario in camerino per tentare di chiarire la vicenda della segnalazione; Ida le ha chiesto il cognome della ragazza con cui è stato visto nel B&B ma Mario non ha voluto darglielo. Il corteggiatore, inoltre, ha posto Ida davanti ad una scelta: o si fida di lui o lo elimina.

Ida, quindi, non si è presentata in studio ed è stato trasmesso un altro RVM nel quale la tronista ha dichiarato di non fidarsi più dei suoi due corteggiatori. Terminato il filmato, sia Mario che Pierpaolo, presenti in studio, hanno scelto di andarsene.

Daniele, invece, è uscito in esterna con Gaia e con Marika. In studio, il tronista ha dichiarato di sentirsi più vicino a Marika e di stare molto bene insieme a lei.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Diego e Jessica hanno deciso di continuare la loro conoscenza.

Sabrina, invece, ha chiuso la frequentazione con l’ultimo cavaliere giunto in studio per lei.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Le puntate si possono rivedere o recuperare su Mediaset Infinity e su Witty Tv.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40) e su Canale 5, durante la notte.