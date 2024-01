Oggi, lunedì 15 gennaio 2024, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Brando ha deciso di portare in esterna Beatriz. In studio, il tronista ha discusso con Raffaella perché quest’ultima non ha esternato alcuna emozione dopo aver visto il bacio di lui con Beatriz. Al termine della discussione, Raffaella ha deciso di lasciare lo studio, con Brando che le è corso dietro. I due non sono più rientrati.

Ida Platano, invece, ha portato in esterna Mario e Sergio. Con Mario, c’è stata qualche incomprensione ma è arrivato anche il chiarimento. Ernesto, invece, ha deciso di eliminarsi e non corteggiare più Ida.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Alessandro e Cristina, nonostante avessero annunciato la fine della loro frequentazione nel corso dell’ultima registrazione, hanno cambiato idea e sono usciti nuovamente insieme (tra loro, non c’è stata intimità).

Durante la registrazione odierna, però, entrambi hanno deciso per la seconda volta di smettere di frequentarsi. Ne è scaturita una discussione che ha visto soprattutto Roberta come protagonista.

Claudia, invece, è uscita con Daniele e la sua frequentazione con quest’ultimo, almeno per ora, procede positivamente.

Sabrina, invece, è uscita con Francesco e anche con un nuovo cavaliere del parterre. Silvio è intervenuto e si è scatenata una discussione con la dama.

Da segnalare, infine, anche l’assenza di Armando.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e il giorno dopo a partire dalle ore 12:40), e su Canale 5, nel palinsesto notturno.