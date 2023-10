Oggi, venerdì 13 ottobre 2023, si è tenuta l’undicesima registrazione dell’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Beatriz, corteggiatrice di Brando, ha deciso di autoeliminarsi dal trono. Il tronista, vedendo Beatriz lasciare lo studio, ha deciso di non fermarla. Sempre Brando ha portato in esterna Raffaella e la loro è stata un’uscita molto positiva. Il motivo per il quale Beatriz ha deciso di lasciare il trono di Brando riguarda proprio l’esterna del tronista con Raffaella.

Cristian, invece, ha deciso di portare in esterna Virginia. Durante la registrazione di oggi, non si è parlato di Manuela.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma ha chiesto a Maurizio di ricominciare da capo, azzerando, quindi, tutte le incomprensioni e le discussioni delle ultime settimane. Maurizio, però, ha deciso di porre fine alla frequentazione con Gemma. La sua decisione ha scatenato un lungo dibattito in studio. Gemma ha lasciato lo studio piangendo e Tina Cipollari l’ha inseguita, chiamando un dottore!

Alessio, invece, dopo una discussione con Claudia, ha deciso di fare pace con lei. Durante un ballo, i due addirittura si sono baciati.

Marcello, invece, è uscito con Cristina ma lei ha deciso di non proseguire con la conoscenza.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5, a partire dalle ore 19:50, e su Canale 5, durante la notte.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda.