Mercoledì 12 febbraio 2025, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Gianmarco ha portato in esterna Cristina ma la loro uscita non è andata bene. Il tronista, infatti, ha dichiarato di aver percepito scarso interesse nei suoi confronti da parte della ragazza.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Mario ha lasciato il programma dopo l’ennesima segnalazione su di lui. Stando a questa segnalazione, infatti, Mario è stato visto mentre baciava l’ex tronista Nicole Santinelli (che ha partecipato a Uomini e Donne durante l’edizione 2022-2023) in una discoteca. Quest’ultima è stata contattata telefonicamente durante la registrazione e ha confermato il bacio con Mario. In studio, Mario è stato attaccato duramente soprattutto da Gianni Sperti e alla fine della discussione, ha lasciato lo studio e il programma.

Sabrina e Giuseppe, invece, hanno chiuso definitivamente la loro frequentazione. Giuseppe ha dichiarato di non sentirsi preso totalmente dalla donna. Al centro studio, c’è stata una lunga discussione tra i due. Durante la registrazione di ieri, Sabrina si era lamentata di Giuseppe perché quest’ultimo aveva manifestato un chiaro interesse nei riguardi di Agnese, dandogli il numero più volte.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.